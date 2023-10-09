Сильный ветер в Тбилиси: повалены деревья и повреждены ЛЭП

Опубликовано: 20:31, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Серьезный урон нанес инфраструктуре грузинский столицы мощный ветер сегодня. Информации о пострадавших пока нет. Прогноз погоды неблагоприятный.

Непогода разыгралась сегодня в Тбилиси – город пострадал от сильного ветра, который не прекратится еще два дня. Соответствующее заявление распространила мэрия грузинской столицы.

Сильнее всего пострадали два района – Ваке и Сабуртало.

По данным муниципалитета, на нескольких улицах ветер повалил деревья. Они упали на электрические провода и повредили их.

"На улице Мариджани имел место факт обрушения стены"

– мэрия Тбилиси

На улице Миндели упавшее из-за порывов ветра дерево перекрыло проезжую часть, спровоцировав серьезную пробку.

Власти заверили, что представители профильных структур находятся в пострадавших от стихии местах. Поваленные деревья убираются с дорог.

Между тем синоптики предупреждают, что ветер прекратится только к четвергу.