Сильный ветер в Тбилиси: повалены деревья и повреждены ЛЭП

Серьезный урон нанес инфраструктуре грузинский столицы мощный ветер сегодня. Информации о пострадавших пока нет. Прогноз погоды неблагоприятный.
Непогода разыгралась сегодня в Тбилиси – город пострадал от сильного ветра, который не прекратится еще два дня. Соответствующее заявление распространила мэрия грузинской столицы.
Сильнее всего пострадали два района – Ваке и Сабуртало.
По данным муниципалитета, на нескольких улицах ветер повалил деревья. Они упали на электрические провода и повредили их.
"На улице Мариджани имел место факт обрушения стены"
– мэрия Тбилиси
На улице Миндели упавшее из-за порывов ветра дерево перекрыло проезжую часть, спровоцировав серьезную пробку.
Власти заверили, что представители профильных структур находятся в пострадавших от стихии местах. Поваленные деревья убираются с дорог.
Между тем синоптики предупреждают, что ветер прекратится только к четвергу.