Спасатели завершили работы на канатной дороге в Нальчике

При обрыве канатной дороги в столице Кабардино-Балкарии Нальчике пострадали восемь человек, один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации Республиканской клинической больницы, сообщает министерство здравоохранения региона.

"Доставлено шесть пострадавших, все пациенты в сознании, их состояние стабильно. Двое пациентов уже обследованы, с легкой травмой переведены в отделения. Еще четверо обследуются, получают помощь. Все врачи на месте"

- министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов

Чуть позже в своем Telegram-канале Минздрав республики сообщил, что в больницу доставили еще двоих пострадавших, один из них в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ-1), запрошена телемедицинская консультация с НИИ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко, на месте работают психологи.

Все поисково-спасательные работы на месте ЧП были завершены к 19 часам, всего на дороге в момент ЧП находился 21 человек, 13 из них были эвакуированы спасателями. К месту происшествия выезжали 34 спасателя (в том числе от МЧС России 29 человек) с привлечением девяти единиц специализированной техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Основной возможной причиной произошедшего в ведомстве называют износ троса или других элементов конструкции. В ходе расследования будут проверены все версии, добавили в МЧС региона.