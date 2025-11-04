Совбез ООН решил отменить санкции в отношении президента Сирии

Члены Совбеза ООН практически единогласно высказались за отмену санкций в отношении лидера Сирии. От голосования воздержалось лишь одно государство.

Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) принял решение о снятии санкций, действовавших в отношении президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа.

За резолюцию, исключающую аш-Шараа и главу МВД Анаса Хаттаба из санкционных списков, проголосовали 14 и 15 членов Совбеза, включая Россию. От голосования воздержалась лишь одна страна – Китай.

В ближайший понедельник, 10 ноября, Ахмед аш-Шараа отправится в США. Это будет первая поездка президента Сирии в Америку с момента обретения этой страной независимости в 1946 году.

Напомним, в прошлом месяце сирийский лидер летал в Москву на переговоры с российским коллегой.