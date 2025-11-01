Трамп ждет аш-Шараа в Вашингтоне

В следующий понедельник в Белом доме состоятся переговоры президента Дональда Трампа с новым сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа, они обсудят будущее Сирии.
Официальный представитель Администрации президента США Кэролайн Левитт анонсировала сегодня визит действующего президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Вашингтон.
Левитт уточнила, что визит аш-Шараа в США запланирован на следующий понедельник 10 ноября. В Вашингтоне его лично примет президент Дональд Трамп для проведения двусторонних переговоров.
"Я могу подтвердить, что эта встреча состоится здесь, в Белом доме, в понедельник"
– Кэролайн Левитт
Ожидается, что Трамп и аш-Шараа будут говорить о нормализации ситуации в Сирии и легитимации нового сирийского государства.