Сотрудников мэрии уличили в получении взятки в Грузии

Двух сотрудников мэрии в Грузии подозревают в получении взятки в крупном размере. Им грозит длительный тюремный срок.

В Грузии задержали двух сотрудников мэрии, подозреваемых в получении крупной взятки по предварительному сговору. Об этом информирует Служба госбезопасности страны.

Случай произошел в Цаленджихском районе, который находится в регионе Самегрело - Земо Сванети.

По данным следствия, работники мэрии выставили на аукцион участок земли в поселке Джвари площадью 550 кв метров. В обмен на это они потребовали от гражданина взятку в размере 20 тыс лари (примерно $7,7 тыс).

По данному факту ведется расследование. Сотрудникам мэрии грозит от 7 до 11 лет тюрьмы.