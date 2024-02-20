Вестник Кавказа

Сотрудников мэрии уличили в получении взятки в Грузии

Полиция в Грузии
Двух сотрудников мэрии в Грузии подозревают в получении взятки в крупном размере. Им грозит длительный тюремный срок.

В Грузии задержали двух сотрудников мэрии, подозреваемых в получении крупной взятки по предварительному сговору. Об этом информирует Служба госбезопасности страны.

Случай произошел в Цаленджихском районе, который находится в регионе Самегрело - Земо Сванети.

По данным следствия, работники мэрии выставили на аукцион участок земли в поселке Джвари площадью 550 кв метров. В обмен на это они потребовали от гражданина взятку в размере 20 тыс лари (примерно $7,7 тыс).

По данному факту ведется расследование. Сотрудникам мэрии грозит от 7 до 11 лет тюрьмы.

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