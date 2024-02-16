Вестник Кавказа

Штраф за загрязнение моря поднимут в 1,5 раза в Грузии

Штраф за загрязнение моря поднимут в 1,5 раза в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ответственность за загрязнение моря может быть ужесточена к лету в Грузии. Правительство настаивает на повышении соответствующих штрафов. Законопроект будет обсуждаться в ближайшее время.

Грузинские законодатели намерены увеличить размер штрафов за сброс загрязняющих предметов в море.

Поправки будут вноситься в Кодекс административных правонарушений. Обсуждения в парламенте, пока на уровне комитетов, стартуют уже в ближайшее время.

Предполагается, что за сбрасывание в море вредных веществ, в том числе отходов (промышленных или технических), придется заплатить штраф в 100 тыс, то есть почти $38 тыс. На данный момент он составляет 65 тыс лари, то есть $24,5 тыс.

А вот наказание за выбрасывание в море бытового мусора или балластовой воды не изменится. Нарушители отдадут государству 5 тыс лари (почти $1,9 тыс).

Инициатором законопроекта выступает грузинское правительство. Изменения должны будут вступить в силу летом, а точнее 2 июня.

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