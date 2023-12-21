Проблему бездомных собак и кошек будут решать гуманно в Тбилиси

Мэр Тбилиси назвал способы, которые власти намерены использовать для решения проблемы уличных животных. Каха Каладзе подчеркнул, что все методы будут ненасильственными.

Вопрос безнадзорных животных мэрия в Тбилиси будут решать увеличением операций по стерилизации и прививок от бешенства, а также созданием новых мест в приютах. Такие меры анонсировал глава города.

"Проблему бездомных животных в столице планируется решить гуманными и эффективными способами. Количество операций по стерилизации и кастрации, вакцинации против бешенства и вместимости приютов будет и дальше увеличиваться"

– Каха Каладзе

По словам главы города, в уже действующем приюте создадут обособленный современный центр управления популяцией животных. В него войдут три десятка вольеров и операционная. Центр будет снабжен вентиляцией, туда проведут канализацию, он сможет отапливаться и охлаждаться.

Стерилизацией животных будет заниматься и мобильная клиника – она будет проводить операции прямо там, где живут животные.

Существующий приют также будет обновлен, в частности, ремонту подвергнутся вольеры, лаборатория и операционный блок.

"Помимо инфраструктурных проектов, Агентство по мониторингу животных увеличит количество ежедневных бригад, что позволит нам быстрее и эффективнее реагировать на каждый вызов, а также дополнительно выделит бригады для мониторинга в городе"

– мэр

Каладзе обратил особое внимание на то, что насилие для сокращения численности уличных собак и кошек использоваться не будут.