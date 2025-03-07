Сотрудники КГД Армении за взятки проводили импорт по заниженным ценам

Вскоре на скамье подсудимых в Армении окажутся двое сотрудников одного из подразделений Комитета государственных доходов (КГД) страны, которые "перепутали" бюджет страны с собственными карманами – один из них, заместитель начальника соответствующего подразделения КГД, на протяжении 2024 и 2025 годов не чурался брать взятки при таможенном оформлении товаров, ввозимых в республику по заниженной стоимости, сообщает Антикоррупционный комитет.
"Кроме того, предварительным расследованием установлено, что старший таможенный инспектор того же подразделения КГД Армении с ведома и по указанию вышеуказанного должностного лица получил взятку от того же хозяйствующего субъекта с целью таможенного оформления товаров, ввезенных в Армению по заниженной стоимости"
- Антикоррупционный комитет Армении
В отношении предприимчивых госслужащих на основании материалов, полученных из Службы национальной безопасности страны, ведомством возбуждено уголовное дело, им предъявлено обвинение в получении взятки по статье 435, части 2, пункта 3 Уголовного кодекса Республики Армения, передает NEWS.am.
Не избежит суда и посредник фирмы, оказывающей брокерские услуги – ему предстоит ответить за дачу взяток.
Замначальника подразделения КГД по решению суда отправлен под стражу, а посредник хозяйствующего субъекта отправлен под домашний арест, с него взят денежный залог.
Предварительное следствие завершено, уголовное дело о взятках будет рассматривать Антикоррупционный суд страны.