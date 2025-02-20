Пашинян отправил в отставку начальника полиции Армении

Начальник полиции Армении Арам Ованнисян, также занимавший пост заместителя министра внутренних дел страны, отправлен в отставку – премьер-министр Никол Пашинян сразу же подписал его заявление об уходе.

Начальник полиции Армении генерал-майор Арам Ованнисян, занимавший этот пост 2,5 года, уволен с занимаемой должности – его заявление подписал премьер-министр страны Никол Пашинян.

Как передают армянские СМИ, свое заявление об уходе на пенсию по собственному желанию 59-летний генерал написал по "совету" премьер-министра: чем вызвано такое требование Пашиняна, СМИ не сообщают, передает Sputnik Армения.

Известно, что Ованнисян работал в органах внутренних дел с 1990 года, а полицию Армении он возглавил 9 января 2023 года. Свой пост он совмещал с обязанностями заместителя министра внутренних дел страны

В 2015 году его 21-летний сын, когда папа был начальником отделения полиции Шенгавита, одного из 12 административных районов армянской столицы, "приватизировал" часть служебной стоянки полиции и построил на ней здание, а затем захватил и незаконно застроил и остальную ее часть. При бывших мэрах Еревана Айке Марутяне и Грачья Саркисяне все эти постройки были узаконены, сейчас это - одно двухэтажное здание, помещения которого сдаются в аренду хозяйственным субъектам.