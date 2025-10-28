Сочи с нового года станет курортом федерального значения

Сочи с 1 января 2026 года официально станет курортом федерального значения. Новый статус предполагает облегченное участие в специальных федеральных программах, а также выделение дополнительных бюджетных средств на его развитие.

Правительство России официально признало Сочи курортом федерального значения.

"Признать расположенную в Краснодарском крае территорию муниципального образования городской округ город-курорт Сочи общей площадью 351081,05 га курортом федерального значения в границах этой территории с 1 января 2026 года"

- постановление главы правительства РФ Михаила Мишустина

Документ о новом статусе курортного города Кубани уже опубликован на портале правовой информации.

Решение принято для развития санаторно-курортного потенциала региона и укрепления позиций Сочи как одного из главных турцентров страны, говорится в документе.

Напомним, ранее мы писали о том, что Сочи презентовал свои туристические возможности на форуме БРИКС, в рамках которого прошел круглый стол, посвященный развитию международного туризма. Сочи представил заместитель главы города Сергей Сомко, который рассказал о том, как горд стал одним из лучших курортов страны и о перспективах его развития уже на мировом туристическом поприще.