Сочи презентовал свои туристические возможности на форуме БРИКС, в рамках которого прошел круглый стол, посвященный развитию международного туризма.

Сочи стал представителем российского туризма на Международном муниципальном форуме БРИКС во время проведения круглого стола "Международный туризм: спрос и предложение".

Целью проведения круглого стола было расширение сотрудничества между странами-участницами и их регионами в сфере туризма и отдыха. Сочи представил РФ, заместитель главы города Сергей Сомко рассказал о динамике становления Сочи одним из лучших курортов страны и о перспективах его развития уже на мировом туристическом поприще.

"Сочи последовательно наращивает туристический потенциал, сохраняя динамику роста и укрепляя позиции на международной арене (...) За последние десять лет Сочи принял более 66 миллионов туристов, а с начала 2025 года - уже порядка семи миллионов"

– Сергей Сомко

В настоящее время в Сочи функционирует 253 природных, исторических и культурных объекта для отдыхающих, почти половина из них работает круглый год. В городе работает крупнейшая в России зона горнолыжного курорта, осуществляют свою работу 57 санаториев и пансионатов с лечением, более 2000 ресторанов и кафе с разнообразной кухней и ценовой категорией.

Напомним, что аэропорт Сочи – один из важнейших транспортных узлов Юга России, за последние три года не прекращал свое авиасообщение с гражданской авиацией.