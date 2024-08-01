Сочи и Геленджик свяжет новая "Комета"

Жители и туристы получат возможность добраться морем из Сочи в Геленджик за 3,5 часа.

С 1 июня между Сочи и Геленджиком начнет курсировать новая "Комета", получившая имя "Космонавт Павел Попович".

Сообщается, что на борту быстроходной "Кометы", способной развить скорость до 65 км/ч, смогут разместиться до 120 человек. Пассажиров путешествие в комфортных условиях, так как судно оборудовано системами уменьшения качки.

Маршрут между городами-курортами катер сможет преодолеть за 3,5 часа, стоимость билета составит чуть более 8 тыс рублей.

Отметим, что сроки запуска судна ранее неоднократно переносились.