"Комета" между Анапой и Сочи пока не летает

Добраться морем из Анапы в Сочи и обратно пока не получится – с сегодняшнего дня на неопределенное время компания "Комета экспресс", скоростные суда которой ходили по маршруту, приостановила морские перевозки.

Прокатиться с ветерком по морю между Анапой, Геленджиком и Сочи с сегодняшнего дня уже нельзя - пассажирские перевозки на скоростной "Комете" приостановлены, сообщает сайт перевозчика.

"С 01 августа 2024 г. пассажирские перевозки временно приостановлены по техническим причинам. Приносим извинения за неудобства"

- "Комета экспресс"

Маршрут действовал чуть меньше двух месяцев - продажа билетов на него открылась 7 июня, а первая "Комета" вышла в рейс 9 июня. Ходила она ежедневно, отправляясь из Сочи в 6:45, из Анапы - в 13:45, и делая остановку в Геленджике, а время в пути составляло от 6 до 7 часов.

Тем не менее, загрузка судна редко превышала 50%, а пассажиры жаловались на высокие тарифы – проезд взрослого обходился в 7 тыс рублей, а ребенка – в 5 тыс в одну сторону.