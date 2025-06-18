ЧП случилось сегодня у здания, где располагается посольство Грузии в Израиле – подробности рассказали в пресс-службе дипмиссии.

Сегодня в Тель-Авиве снаряд упал у посольства Грузии в Израиле, соответствующее сообщение распространила пресс-служба диппредставительства.

Уточняется, что ЧП случилось в непосредственной близости от здания, где работает посольство.

Строение не пострадало, пояснили в посольстве. Не сообщается также о раненых и жертвах в результате инцидента.

Посольство продолжает работу, выполняя при этом инструкции по безопасности, которые разрабатывают израильские службы. К тому же ведомство призвал сограждан, которые сейчас находятся в Израиле.

"Мы призываем граждан Грузии соблюдать инструкции местных властей"

– посольство