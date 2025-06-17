Конфликт Ирана и Израиля: как прошла ночь в Тель-Авиве

Армия национальной обороны Израиля минувшей ночью в столице страны отражала атаки ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Ирана - ЦАХАЛ зафиксировала их запуск.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана официально заявил о начале шестой фазы масштабных атак беспилотников на территорию Израиля.

"На шестом этапе десятки беспилотников, оснащенных боеголовками армии Исламской Республики Иран, были направлены в сторону Израиля и нанесли серьезный ущерб обозначенным целям"

- заявление КСИР

Запуск БПЛА и ракет еще на старте зафиксировала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), после чего в Тель-Авиве заработали сирены воздушной тревоги.

За несколько минут до очередной ракетной атаки жителям Тель-Авива и других регионов страны было предписано спуститься в бомбоубежища, что позволило избежать серьезных последствий.

Данных о падениях ракет или пострадавших пока не поступало.