Вестник Кавказа

Конфликт Ирана и Израиля: как прошла ночь в Тель-Авиве

Конфликт Ирана и Израиля: как прошла ночь в Тель-Авиве
© Фото: Mehr
Армия национальной обороны Израиля минувшей ночью в столице страны отражала атаки ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Ирана - ЦАХАЛ зафиксировала их запуск.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана официально заявил о начале шестой фазы масштабных атак беспилотников на территорию Израиля.

"На шестом этапе десятки беспилотников, оснащенных боеголовками армии Исламской Республики Иран, были направлены в сторону Израиля и нанесли серьезный ущерб обозначенным целям"

- заявление КСИР

Запуск БПЛА и ракет еще на старте зафиксировала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), после чего в Тель-Авиве заработали сирены воздушной тревоги.

За несколько минут до очередной ракетной атаки жителям Тель-Авива и других регионов страны было предписано спуститься в бомбоубежища, что позволило избежать серьезных последствий.

Данных о падениях ракет или пострадавших пока не поступало.

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