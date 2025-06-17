КСИР: Тегеран впервые запустил ракету "Саджил" в бою

Как сообщают иранские СМИ со ссылкой на Корпус стражей исламской революции, иранские военные впервые применили в боевых условиях баллистическую ракету "Саджил".

Тегеран впервые опробовал в боевых условиях баллистическую ракету средней дальности "Саджил", передает агентство Tasnim.

По его данным, об этом сообщает Корпус стражей исламской революции. Речь идет о двухступенчатой баллистической ракете средней дальности "Саджил".

По данным КСИР, в общей сложности по Израилю Иран запустил сегодня три такие ракеты.

В Корпусе уточнили, что, как и раньше, ракетные атаки будут целенаправленными и непрерывными.

Напомним, максимальная дальность полета ракеты "Саджил" составляет 2 тыс км. Первые испытания состоялись в 2008 году.