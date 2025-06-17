Интернет отключили в Иране

Доступ в интернет временно ограничен в Иране. Соответствующее официальное заявление сделали власти страны, назвав причины принятия такого решения.

Интернет отключен на территории Ирана, рассказали в министерстве связи Исламской Республики.

В ведомстве пояснили, что ограничить доступ в интернет было решено из-за того, Израиль использует сеть в военных целях, создавая угрозу для жизни и имущества жителей Ирана. Решение было вынесено "компетентными органами", пишет иранское агентство ISNA.

В Минсвязи добавили, что продолжает работать доступ к коммуникациям с общественностью, а также национальным сервисным платформам.

Напомним, в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала операцию "Восстающий лев", в рамках которой наносит удары по военным, ядерным и энергетическим объектам на территории ИРИ. Исламская Республика отвечает запуском ракет.