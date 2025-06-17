Дональд Трамп не исключил возможности нанесения удара по ядерным объектам Ирана. Президент США призвал Тегеран сдаться.

Американский президент Дональд Трамп не исключил возможности нанесения силами США удара по иранским ядерным объектам, в том числе по центрам, связанным с обогащением урана.

Глава государства отметил, что сегодня США полностью контролирует небо над Ираном. Он также добавил, что Тегеран остался "беззащитным перед возможным нападением США.

При этом Трамп не исключил возобновления переговоров с иранской стороной, подчеркнув, что "ничего не поздно". Президент заявил, что у Ирана много проблем, он хочет вести переговоры.

Помимо этого, американский лидер сообщил, что представители Тегерана связывались с Вашингтоном. По словам руководителя страны, они предположили, что могут приехать в Белый дом.

Глава государства сказал, что Иран вышел на связь, однако, уточнил он, уже очень поздно. Кроме того, президент США потребовал от Тегерана "безоговорочной капитуляции".

Трамп призвал Иран "сдаться безусловно". Президент США считает, что у Тегерана якобы есть "дурные намерения". Он также добавил, что выступает с последним ультиматумом Ирану.