Трамп сообщил о вчерашнем разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме сообщил, что вчера у него состоялась телефонная беседа с российским лидером Владимиром Путиным.
Глава государства заявил, что разговаривал с президентом России об иранском и украинском кризисах. Он добавил, что Путин предложил США посредническую помощь в вопросе с Тегераном.
"Я сказал: "Сделайте мне одолжение, посредничайте в своем, давайте сначала будем посредничать с Россией и Украиной". Я сказал: "Владимир, давайте сначала будем посредничать с Россией, можете беспокоиться о ситуации вокруг Ирана позднее"
- Дональд Трамп
При этом Трамп подчеркнул, что украинский конфликт будет урегулирован. Президент также вновь утверждал, что события на Украине никогда бы не начались, если бы он руководил США в 2021-2025 годах.