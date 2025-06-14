Трамп сообщил о вчерашнем разговоре с Путиным

Дональд Трамп заявил, что во вторник поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Они обсудили вопросы украинского и иранского кризисов.

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме сообщил, что вчера у него состоялась телефонная беседа с российским лидером Владимиром Путиным.

Глава государства заявил, что разговаривал с президентом России об иранском и украинском кризисах. Он добавил, что Путин предложил США посредническую помощь в вопросе с Тегераном.

"Я сказал: "Сделайте мне одолжение, посредничайте в своем, давайте сначала будем посредничать с Россией и Украиной". Я сказал: "Владимир, давайте сначала будем посредничать с Россией, можете беспокоиться о ситуации вокруг Ирана позднее"

- Дональд Трамп

При этом Трамп подчеркнул, что украинский конфликт будет урегулирован. Президент также вновь утверждал, что события на Украине никогда бы не начались, если бы он руководил США в 2021-2025 годах.