СМИ: США потратят недели для оценки последствий ударов по Ирану

США потратят несколько недель, чтобы собрать все данные и провести полную оценку последствий от ударов по ядерным объектам Ирана, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на лиц, знакомых с докладом разведывательного управления американского Минобороны.
"Для полной оценки урона потребуются от нескольких дней до недель, чтобы собрать необходимые данные"
- газета The Wall Street Journal
Уточняется, что сейчас нет информации о масштабах разрушений на иранских ядерных объектах. Помимо этого, неизвестно, мог ли Тегеран перевезти обогащенный уран в другое место перед ударами США или получить к нему доступ после атаки.
Бывшие официальные лица Штатов в беседе с изданием отметили, что Иран якобы может активнее стремиться к созданию ядерного оружия, если какая-то часть его ядерной программы сохранилась после ударов США и Израиля.
Ранее ЦРУ сообщило, что ядерная программа Ирана понесла серьезный ущерб после атак США.