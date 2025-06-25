СМИ: США потратят недели для оценки последствий ударов по Ирану

По данным газеты The Wall Street Journal, Вашингтон потратит несколько недель для сбора и оценки последствий атак по ядерной инфраструктуре Ирана. Сейчас у США нет полной информации о масштабах ущерба.

США потратят несколько недель, чтобы собрать все данные и провести полную оценку последствий от ударов по ядерным объектам Ирана, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на лиц, знакомых с докладом разведывательного управления американского Минобороны.

"Для полной оценки урона потребуются от нескольких дней до недель, чтобы собрать необходимые данные"

- газета The Wall Street Journal

Уточняется, что сейчас нет информации о масштабах разрушений на иранских ядерных объектах. Помимо этого, неизвестно, мог ли Тегеран перевезти обогащенный уран в другое место перед ударами США или получить к нему доступ после атаки.

Бывшие официальные лица Штатов в беседе с изданием отметили, что Иран якобы может активнее стремиться к созданию ядерного оружия, если какая-то часть его ядерной программы сохранилась после ударов США и Израиля.

Ранее ЦРУ сообщило, что ядерная программа Ирана понесла серьезный ущерб после атак США.