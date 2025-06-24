Вестник Кавказа

На восстановление ядерных объектов Ирана понадобятся годы – США

На восстановление ядерных объектов Ирана понадобятся годы – США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нацразведка США сообщила об уничтожении ядерных объектов в Иране. Там добавили, что на их восстановление могут понадобиться годы.

Директор национальной разведки США Тулси Хаббард сообщила об уничтожении американскими ВС иранских ядерных объектов.

Она отметила, что новые разведданные подтверждают то, что о чем ранее неоднократно говорил американский президент Дональд Трамп.

Хаббард подчеркнула, что Тегерану в случае восстановления придется полностью перестроить объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Директор Нацразведки добавила, что на восстановление указанных ядерных объектов могут понадобиться годы.

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