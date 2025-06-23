Вестник Кавказа

Иран не смог вывезти обогащенный уран до ударов США – Белый дом

Иран не смог вывезти обогащенный уран до ударов США – Белый дом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По данным разведки, иранские власти не сумели эвакуировать обогащенный удар со своих ядерных объектов до того, как по ним был нанесен удар, рассказали в Белом доме.

Белый дом опровергает заявления о том, что обогащенный уран был вывезен с ядерных объектов Исламской Республики перед тем, как США нанесли по ним удар, заявила его пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

"Могу сказать, что у Соединенных Штатов нет никаких указаний на то, что обогащенный уран был перемещен до удара, как следует из увиденных мной недостоверных сообщений"

– Левитт

По ее словам, весь этот уран остался под обломками ядерных объектов, которые были уничтожены в результате ударов американской армии в ночь на 22 июня.

Кроме того, Левитт сообщила, что ФБР уже расследует утечку негативной оценки ударов США по Ирану, которая была дана Разведывательным управлением Минобороны. Она подчеркнула, что необходимо найти виновных, поскольку документ был сверхсекретным, и доступ к нему был у ограниченного круга лиц.

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