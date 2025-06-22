Трамп не отказывается от переговоров с Ираном – Белый дом

Американский лидер все еще намерен урегулировать конфликт с Ираном путем дипломатии, рассказали в Белом доме. Последний на данный момент раунд ирано-американских переговоров прошел месяц назад.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп по-прежнему заинтересован в проведении переговоров с Ираном, несмотря на удары, нанесенные в минувшие выходные по ядерным объектам Исламской Республики. Об этом поведала 23 июня Каролин Левитт, пресс-секретарь Белого дома.

Он также добавила, что глава государства считает, что иранский народ может сам решить свою судьбу.

"То, что он (Трамп) заявил прошлой ночью, абсолютно логично: если иранский режим продолжит отвергать мирное дипломатическое взаимодействие, в котором президент, к слову, по-прежнему заинтересован, то почему народ Ирана не может лишить власти это невероятно жестокое правительство, которое подавляет их десятилетиями?"

– Каролин Левитт

Напомним, пятый раунд ирано-американских переговоров состоялся ровно месяц назад. Следующий раунд был запланирован на 15 июня, однако из-за обострения конфликта Израиля и Ирана он был отменен.