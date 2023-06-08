СМИ: послы ЕС не согласовали очередной пакет санкций против РФ

Послы ЕС не смогли согласовать проект 11-го пакета санкций против России. Переговоры отложены до 14 июня.
Европейское издание газеты Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщило о том, что послы ЕС на закрытых переговорах не договорились по проекту 11-го пакета санкций против России.
"Еврокомиссия представила в среду на встрече послов [стран ЕС] новую версию предложений по санкциям против России, однако они не достигли договоренности. Послы ЕС вернутся к обсуждению этих предложений 14 июня"
– Politico
По словам источников издания, переговоры отложены до 14 июня.