СМИ: послы ЕС не согласовали очередной пакет санкций против РФ

Опубликовано: 11:18, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Послы ЕС не смогли согласовать проект 11-го пакета санкций против России. Переговоры отложены до 14 июня.

Европейское издание газеты Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщило о том, что послы ЕС на закрытых переговорах не договорились по проекту 11-го пакета санкций против России.

"Еврокомиссия представила в среду на встрече послов [стран ЕС] новую версию предложений по санкциям против России, однако они не достигли договоренности. Послы ЕС вернутся к обсуждению этих предложений 14 июня"

– Politico

По словам источников издания, переговоры отложены до 14 июня.