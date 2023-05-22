Евросоюз готовит новый пакет санкций против Ирана

Опубликовано: 11:25, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ЕС готовится к введению очередного санкционного пакета против Ирана. В список рестрикций будут «включены новые лица».

Министры иностранных дел стран Евросоюза будут обсуждать введение восьмого санкционного пакета против Ирана. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, отметив, что в санкционный перечень будут включены «новые лица», в первую очередь, из КСИР.

По ее словам, иранская тема вновь на повестке дня, так как в стране якобы продолжаются масштабные нарушения прав человека.

"Поэтому на повестке сегодня здесь восьмой пакет санкций, по которому мы примем решение в свете нарушения прав человека, которые там [в Иране] происходят"

– Анналена Бербок