Россия вводит ответные санкции в отношении США

Опубликовано: 20:29, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия мгновенно отреагировала на новые антироссийские санкции, озвученные сегодня Минфином США. В соответствии с решением российских властей, закрывается въезд в страну для 500 граждан США.

В ответ на новые санкции США Москва закрыла въезд в Россию для 500 американцев, - говорится в распространенном сегодня заявлении МИД РФ.

"В ответ на регулярно вводимые администрацией Джо Байдена антироссийские санкции, которые призваны по замыслу Вашингтона нанести России максимальный ущерб, персонально затронув официальных лиц и простых граждан нашей страны, в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В санкционном списке Москвы оказались не только "знаковые фигуры, включая бывшего президента США Барака Обаму", но и действующие руководители различных уровней исполнительной власти, экс-чиновники, а также "главы компаний ВПК, поставляющих вооружения режиму в Киеве".

"Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции. Принцип неотвратимости наказания будет последовательно применяться, идет ли речь об ужесточении санкционного прессинга или дискриминационных шагах с целью воспрепятствовать профессиональной деятельности наших сограждан",

- МИД России