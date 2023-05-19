Стали известны подробности новых антироссийских санкций США

Опубликовано: 19:27, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минфин США ввел санкции против 46 российских физических лиц и иностранных граждан, поддерживающих Россию. Санкции также затронули российские вузы, НИИ и СВР и ряд иностранных компаний из Китая, Ирана, Гонконга и Канады.

Новые антироссийские санкции США касаются министра образования РФ Сергея Кравцова, помощников президента Игоря Левитина и Ларисы Брычевой, уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, представителя президента в конституционном суде Александра Коновалова и граждан третьих стран, сообщает Минфин США.

Всего в новом санкционном списке 46 человек, в нем есть граждане Финляндии, Индии, Ирландии, Беларуси, а также подданный Лихтенштейна.

Санкции затронули и российские вузы и НИИ, которые специализируются на добыче природных ископаемых. Санкционный список пополнили Санкт-Петербургский горный университет вместе с его ректором Владимиром Литвиненко, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, Альметьевский государственный нефтяной институт, Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Михаила Миллионщикова, Российский государственный университет нефти и газа имени Ивана Губкина, передает РИА Новости.

"Сегодняшние санкции нацелены на тренировочные площадки для будущих российских энергетических специалистов, российские исследовательские институты, где разрабатываются новые технологии добычи", - сказано в пресс-релизе американского Минфина.

Санкции введены также против ряда НИИ, в том числе Газпром ВНИИГАЗ и НИИ полимеров имени академика Валентина Каргина, также под них попали несколько сервисных компаний и фирм, которые привлекают инвестиции в отрасль.

В новый пакет санкций американского Минфина включена Служб внешней разведки России (СВР), поскольку она "является частью и инструментарием российского правительства", отмечается в пресс-релизе.

Также новые санкции затронули несколько компаний из Китая и Ирана – это две компании из КНР, работающие в сфере авиастроения, производитель БПЛА из Макао, поставщик микроэлектроники из Гонконга, а также зарегистрированные в Канаде и Гонконге организации, которые якобы помогали получать России технологии в обход ограничений. Санкции также коснулись нескольких иранских компаний, связанных с морской логистикой.