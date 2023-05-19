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США объявили новые санкции против РФ

США объявили новые санкции против РФ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
США расширили санкции против России. Введены ограничения на экспорт в РФ стройматериалов, оборудования, транспорта и других категорий товаров. Новые ограничения касаются предприятий как России, так и двух соседних республик - Киргизии и Армении.

Новые антироссийские ограничения ввел сегодня Минторг США.

Под экспортные ограничения попали 1,2 тыс позиций товаров - в том числе пассажирский транспорт, бумага и фотобумага, ткани и краски, стройматериалы, оборудование для пищевой промышленности, электроприборы, лодки, часы, антиквариат, алкоголь, косметика, парфюмерия и многое другое.

"Дополнительные 1224 промышленных изделия, добавленные в список, теперь потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Белоруссии"

– Минторг США

В американском ограничительном списке 71 компания, 69 российских, по одной из Армении и Кыргызстана.

"Они, как определило правительство США, действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов"

– Минторг США

Запрет на экспорт распространен на 69 организаций, в том числе на Казанский пороховой завод, Арзамасский приборостроительный завод, авиастроительные, судоремонтные и судостроительные предприятия, НПП "Прима", НПО "Ижевские беспилотные системы", "Информационные спутниковые системы", "Военно-промышленная компания", "Роствертол", "Стрела", оборонный Завод имени В. А. Дегтярева в городе Ковров, "НПК "Техмаш", "Мотовилихинские заводы", Ульяновский механический завод, ПАО "Пролетарский завод", "Курганмашзавод", "Тулмашзавод" и завод "Промтехнология", авиационный завод в Улан-Удэ, Брянский автомобильный завод, "Урал", Заволжский завод гусеничных тягачей, АО "Завод Элекон", "Водтрансприбор", Зеленодольский завод им. А. М. Горького, "Электроприбор", "Радиосвязь".

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