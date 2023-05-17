Опубликовано: 22:26, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вашингтон собирается объявить на саммите Большой семерке о новом пакете ограничений против России. Сама встреча G7 пройдет в Японии.

Советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан анонсировал введение новых санкций против России в ходе саммита Большой семерки в Японии.

По словам американского политика, новый пакет антироссийских ограничений включит в себя выполнение тех санкций, которые были введены ранее.

Салливан также заявил, что лидеры стран Большой семерки на саммите в Японии планируют обсудить ситуацию вокруг Украины. От США на встречу отправится делегация во главе с американским лидером.