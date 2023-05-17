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На саммите G7 будет объявлен новый пакет санкций против РФ

На саммите G7 будет объявлен новый пакет санкций против РФ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Вашингтон собирается объявить на саммите Большой семерке о новом пакете ограничений против России. Сама встреча G7 пройдет в Японии.

Советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан анонсировал введение новых санкций против России в ходе саммита Большой семерки в Японии.

По словам американского политика, новый пакет антироссийских ограничений включит в себя выполнение тех санкций, которые были введены ранее.

Салливан также заявил, что лидеры стран Большой семерки на саммите в Японии планируют обсудить ситуацию вокруг Украины. От США на встречу отправится делегация во главе с американским лидером.

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