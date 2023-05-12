Опубликовано: 10:08, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вашингтон может ввести санкции в отношении компаний, которые работают в грузинских аэропортах, если прямое Тбилиси возобновит прямое авиасообщение с Россией. В Грузии в свою очередь заявили, что Тбилиси не будет принимать санкционированные самолеты из России.

Замглавы пресс-службы американского Госдепа Ведант Пател не исключил введения санкций в отношении компаний, которые действуют в грузинских аэропортах, если прямые полеты между Россией и Грузией будут возобновлены.

"Если прямые рейсы между Россией и Грузией возобновятся, мы, конечно, были бы обеспокоены тем, что компании в грузинских аэропортах могу оказаться под угрозой санкций, если будут обслуживать воздушные суда, являющиеся объектами экспортно-импортного контроля"

- Ведант Пател

В свою очередь руководитель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что санкционированные самолеты не будут иметь права совершать авиарейсы из России в Грузию, подчеркнув, что Тбилиси не намерен обходить ограничения.

Ранее Грузия получила от ЕС призыв, в котором говорилось о присоединении к антироссийским санкциям в авиационной сфере. Брюссель также потребовать от Тбилиси соблюдать авиационные ограничения.