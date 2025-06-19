Вестник Кавказа

Слуцкий: сотрудничество РФ и Турции развивается по нарастающей

Слуцкий: сотрудничество РФ и Турции развивается по нарастающей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Турция развивают сотрудничество в торгово-экономической сфере по нарастающей. Об этом заявил глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Сотрудничество между Россией и Турцией в торгово-экономической сфере развивается по нарастающей, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на встрече с турецким коллегой Фуатом Октаем.

"Наш товарооборот медленно, но верно растет. Думаю, что наше взаимодействие станет знаковым фактором положительной обратной связи в развитии инфраструктурно значимых экономических проектов между нашими странами"

- Леонид Слуцкий

Он подчеркнул, что особое место в сотрудничестве двух стран занимает АЭС "Аккую", первый энергоблок которого будет достроен в ближайшее время.

В скором времени Россия и Турция также планируют перейти к запуску банковских переводов и решению многих других задач, которые не терпят отлагательства, передал Леонид Слуцкий.

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