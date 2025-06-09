Анкара выразила желание нарастить объемы торговли с Москвой

Власти Турции стремятся к увеличению торговли с РФ, несмотря на спад показателей товарооборота за прошлый год.

Турция стремится увеличить объемы торговли с Россией, сообщил замминистра торговли Турции Мустафа Тузджу.

"Мы видим, что помимо торговли сырьевыми товарами, наша торговля находится в хорошем состоянии. Но все же мы пытаемся расширить связи между нашими компаниями в разных секторах. Мы пытаемся увидеть, какие еще средства мы можем использовать, чтобы увеличить торговлю между нашими странами"

– Мустафа Тузджу

Турецкий чиновник отметил, что торговый оборот двух стран сократился почти на 7% в прошлом году, что связано со снижением мировых цен на энергоресурсы. Однако структура российско-турецкой торговли не изменилась.

Тузджу отметил, что падение торговли связано с внешними неблагоприятными факторами, причин для беспокойства нет.