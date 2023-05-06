РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ски-пасс за полцены продают на курорте "Эльбрус"

Ски-пасс за полцены продают на курорте &quot;Эльбрус&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Стоимость ски-пасса на следующую зиму на курорте "Эльбрус" в мае будет составлять половину от обычной. Предпродажи уже начались.

Купить ски-пасс на следующий сезон на горнолыжном курорте "Эльбрус" (КБР) теперь можно почти вдвое дешевле. О старте предпродаж рассказали в пресс-службе курорта.

В течение мая приобрести сезонный ски-пасс можно со скидкой 46%.

"Сезонные билеты дают возможность кататься на курорте каждый день горнолыжного года, включая праздники"

— пресс-служба курорта

Уточняется, что такой ски-пасс понадобится двум категориям туристов:

  • кто катается во время сезона больше, чем 10 дней,
  • кто собирается встретить Новый год на "Эльбрус".

Ски-пасс с дисконтом для взрослых будет стоить 27 тыс рублей, для детей с 6 до 13 лет - 18 тыс рублей.

Аналогичная предпродажа началась и на карачаево-черкесском курорте "Архыз".

Курорт «Эльбрус» ждет масштабное переустройство

Курорт «Эльбрус» ждет масштабное переустройство

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1090 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version