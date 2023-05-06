Ски-пасс за полцены продают на курорте "Эльбрус"

Опубликовано: 16:34, 6 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоимость ски-пасса на следующую зиму на курорте "Эльбрус" в мае будет составлять половину от обычной. Предпродажи уже начались.

Купить ски-пасс на следующий сезон на горнолыжном курорте "Эльбрус" (КБР) теперь можно почти вдвое дешевле. О старте предпродаж рассказали в пресс-службе курорта.

В течение мая приобрести сезонный ски-пасс можно со скидкой 46%.

"Сезонные билеты дают возможность кататься на курорте каждый день горнолыжного года, включая праздники"

— пресс-служба курорта

Уточняется, что такой ски-пасс понадобится двум категориям туристов:

кто катается во время сезона больше, чем 10 дней,

кто собирается встретить Новый год на "Эльбрус".

Ски-пасс с дисконтом для взрослых будет стоить 27 тыс рублей, для детей с 6 до 13 лет - 18 тыс рублей.

Аналогичная предпродажа началась и на карачаево-черкесском курорте "Архыз".