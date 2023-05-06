Ски-пасс за полцены продают на курорте "Эльбрус"

Стоимость ски-пасса на следующую зиму на курорте "Эльбрус" в мае будет составлять половину от обычной. Предпродажи уже начались.
Купить ски-пасс на следующий сезон на горнолыжном курорте "Эльбрус" (КБР) теперь можно почти вдвое дешевле. О старте предпродаж рассказали в пресс-службе курорта.
В течение мая приобрести сезонный ски-пасс можно со скидкой 46%.
"Сезонные билеты дают возможность кататься на курорте каждый день горнолыжного года, включая праздники"
— пресс-служба курорта
Уточняется, что такой ски-пасс понадобится двум категориям туристов:
- кто катается во время сезона больше, чем 10 дней,
- кто собирается встретить Новый год на "Эльбрус".
Ски-пасс с дисконтом для взрослых будет стоить 27 тыс рублей, для детей с 6 до 13 лет - 18 тыс рублей.
Аналогичная предпродажа началась и на карачаево-черкесском курорте "Архыз".