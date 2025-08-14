Силуанов назвал одну из тем саммита РФ и США

Российская и американская делегации на Аляске обсудят экономические вопросы, сообщил Силуанов. При этом главными будут вопросы политики.

На встрече в Анкоридже 15 августа Россия и США затронут экономические вопросы, об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов, который уже находится на Аляске.

"Всегда надеемся на позитив. Главное – на политическом треке решить вопросы. Экономику мы обсудим обязательно"

– Антон Силуанов

Двусторонний саммит с участие лидеров РФ и США начнется в пятницу в 11:00 по местному времени – в 22:00 мск. Российская делегация включает главу Минфина Антона Силуанова, главу МИД Сергея Лаврова, главу Минобороны Андрея Белоусова, главу РФПИ Кирилла Дмитриева и помощника президента Юрия Ушакова.