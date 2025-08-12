Встреча Путина и Трампа поможет перезагрузить отношения РФ и США – Дмитриев

Предстоящая встреча лидеров Путина и Трампа на Аляске может создать возможность для перезагрузки отношений России и США, считает глава РФПИ Дмитриев.

Российско-американский саммит на Аляске 15 августа, если он пройдет хорошо, позволит перезапустить отношения двух стран, такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает телекомпания CNN.

По словам Дмитриева, встречу двух лидеров можно считать "очень позитивной для мира", ведь при президенте Джо Байдене диалога между РФ и США не было.

Для Москвы важно, что есть возможность донести свою позицию напрямую, так как существует "много недопонимания и дезинформации".

"Это также шанс своего рода перезагрузить американо-российские отношения, если встреча пройдет хорошо"

– Кирилл Дмитриев

Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на пятницу, она пройдет в городе Анкоридж на Аляске.