Председатель КНР вылетел из Пекина в Москву. Си Цзиньпин примет участие в мероприятиях по случаю годовщины Победы в ВОВ.

Китайский лидер Си Цзиньпин отправился в Россию, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает Центральное китайское телевидение, самолет с председателем КНР вылетел из Пекина в Москву. Там уточнили, что он совершит визит по приглашению Владимира Путина.

Телеканал также подчеркнул, что вместе с Си Цзиньпином в Россию прилетят член постоянного комитета Политбюро Цай Ци и глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И.