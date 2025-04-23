Вестник Кавказа

Си Цзиньпин отправился в Россию

Си Цзиньпин
© Фото: Сайт президента России
Председатель КНР вылетел из Пекина в Москву. Си Цзиньпин примет участие в мероприятиях по случаю годовщины Победы в ВОВ.

Китайский лидер Си Цзиньпин отправился в Россию, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает Центральное китайское телевидение, самолет с председателем КНР вылетел из Пекина в Москву. Там уточнили, что он совершит визит по приглашению Владимира Путина.

Телеканал также подчеркнул, что вместе с Си Цзиньпином в Россию прилетят член постоянного комитета Политбюро Цай Ци и глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И.

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