Вестник Кавказа

Си Цзиньпин совершит визит в Россию 7 мая – Кремль

Си Цзиньпин
© Фото: Сайт президента России
Си Цзиньпин приедет с официальным визитом в Россию 7 мая. Председатель КНР примет участие в торжествах, приуроченных к 80-летию Победы в ВОВ.

Китайский лидер Си Цзиньпин прибудет с официальным визитом в Москву 7 мая, он пробудет в России до 10 числа, сообщает пресс-служба Кремля.

Там напомнили, что председатель КНР приедет по приглашению российского президента Владимира Путина. Он примет участие в торжествах, приуроченных к 80-й годовщине Победы в ВОВ.

В Кремле уточнили, что в ходе переговоров главы государств обсудят главные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

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