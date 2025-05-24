Сервис такси из Европы пришел в Казахстан

В Казахстане появился новый сервис такси – Bolt. Эстонская компания составит конкуренцию Yandex Go и InDrive, сообщили в Минтрансе Казахстана.
На рынок Казахстана пришел еще один зарубежный сервис такси, рассказал министр транспорта республики Нурлан Сауранбаев,
"Уже заходит прибалтийская компания Bolt. Они начинают с самокатов и будут переходить на такси"
– Сауранбаев
Министр добавил, что сейчас в Казахстане топовым такси остается "Яндекс", однако у него становится больше конкурентов: InDrive, а теперь и Bolt.
По словам Сауранбаева, приход на рынок новых игроков поможет в регулировании цен на услуги такси.
Отметим, что Bolt был создан в Эстонии в 2013 году, сегодня этот сервис такси представлен более чем в 45 странах мира.