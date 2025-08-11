Сергей Лавров станет участником саммита в Аляске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров полетит в Аляску для участия в российско-американском саммите. Это подтвердили в МИД РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в саммите РФ-США на Аляске, рассказал замдиректора департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства Алексей Фадеев.

"Да, я могу подтвердить участие Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске в ближайшую пятницу"

- Алексей Фадеев

Он подчеркнул, что импульсом к проведению российско-американского саммита стала воля лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

По словам Фадеева, их встреча должна дать возможность обсудить все накопившиеся вопросы в отношениях Москвы и Вашингтона, включая как украинский кризис, так и препятствия на пути установления функционального двустороннего диалога.

Напомним, что в середине прошлой недели стало известно, что Россия и США договорились провести встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Согласно сообщению Белого дома, саммит пройдет в Анкоридже.