Сергей Лавров и Исхак Дар обсудили сотрудничество в рамках ШОС

Главы дипломатических ведомств России и Пакистана обсудили региональную ситуацию на переговорах в Москве. Также отмечена важность сотрудничества в рамках ШОС.
Главы дипведомств РФ и Пакистана Сергей Ларов и Мухаммад Исхак Дар обсудили сотрудничество по линии ШОС, информирует пресс-служба российского МИД.
Стороны также затронули региональные и международные вопросы в ходе переговоров, состоявшихся в Москве сегодня вечером. Отмечается, что РФ и Пакистан объединяют позиции по большинству международных вопросов.
"Подтвержден настрой на продолжение конструктивного взаимодействия в ШОС, являющейся ключевым элементом системы безопасности и устойчивого развития в Евразии"
– МИД России
Накануне стало известно, что Иран планирует в декабре провести встречу между Пакистана и Афганистаном для продвижения нормализации. На переговорах также ожидается присутствие представителей КНР и РФ.