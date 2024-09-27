Вестник Кавказа

Секретарь СБ Армении пропустит поездку в Москву

Секретарь СБ Армении пропустит поездку в Москву
© Фото: официальные соцсети Армена Григоряна
Секретарю Совбеза Армении Григоряну придется пропустить визит в Москву из-за празднования Дня независимости. Он должен был стать участником 13-й встречи высоких представителей по вопросам безопасности.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не примет участия в 13-й Международной встрече ответственных высоких представителей по вопросам безопасности в Москве, заявили журналистам в аппарате Совбеза.

Причиной отказа Григоряна посетить Москву стало его участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Республики.

"Секретарь Совета безопасности Республики Армения не будет участвовать в заседании в Москве 28 мая — в связи с участием в мероприятиях, посвященных Дню Республики"

- аппарат Совбеза Армении

Напомним, что 13-я встреча высоких представителей, отвечающих за вопросы безопасности, пройдет 27-29 мая в Москве на площадке Национального центра "Россия". Участие в мероприятие подтвердили 125 делегаций из более чем 100 государств мира и 14 международных организаций.

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