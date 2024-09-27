Секретарь СБ Армении пропустит поездку в Москву

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не примет участия в 13-й Международной встрече ответственных высоких представителей по вопросам безопасности в Москве, заявили журналистам в аппарате Совбеза.
Причиной отказа Григоряна посетить Москву стало его участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Республики.
"Секретарь Совета безопасности Республики Армения не будет участвовать в заседании в Москве 28 мая — в связи с участием в мероприятиях, посвященных Дню Республики"
- аппарат Совбеза Армении
Напомним, что 13-я встреча высоких представителей, отвечающих за вопросы безопасности, пройдет 27-29 мая в Москве на площадке Национального центра "Россия". Участие в мероприятие подтвердили 125 делегаций из более чем 100 государств мира и 14 международных организаций.