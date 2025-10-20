В Баку переведен под домашний арест шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов. Ранее был освобожден из-под стражи и вернулся в Москву глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых.

Евгений Белоусов, шеф-редактор Sputnik Азербайджан, переведен под домашний арест. Такое решение принял Хатаинский районный суд Баку.

Напомним, что 10 октября был освобожден и переведен под домашний арест исполнительный директор Sputnik Азербайджан Игорь Картавых. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, вопрос его освобождения обсуждался на уровне помощников президентов РФ и АР: Юрий Ушаков вел переговоры напрямую с азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым.

Окончательное решение было принято накануне встречи Владимира Путина и Ильхама Алиева, которая прошла 9 октября в Душанбе и ознаменовала восстановление прямого диалога Москва-Баку. Российская сторона освободила одного из задержанных на территории РФ граждан Азербайджана.

Спустя некоторое время, 20 октября, Игорь Картавых вернулся в Москву.