Игорь Картавых прибыл в Москву

Глава азербайджанского подразделения Sputnik Игорь Картавых вернулся в Москву после освобождения из-под ареста. Журналист рассказал о своем состоянии.

Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых вернулся в Москву после освобождения из-под стражи в Баку.

"Чувствую себя нормально, рад возвращению домой"

– Игорь Картавых

Переговоры по освобождению российского журналиста проходили на уровне помощников президента. Со стороны Москвы в них участвовал Юрий Ушаков, со стороны Баку – Хикмет Гаджиев.

Напомним, что 10 октября в Душанбе состоялись двусторонние переговоры лидеров РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. По словам официального спикера Кремля Дмитрия Пескова, главы государств затронули "все острые проблемы" в позитивном ключе.