Вестник Кавказа

Сбивший насмерть трех человек полицейский отправится в колонию в Кабардино-Балкарии

Колючая проволока на голубом небе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КБР завершилось расследование уголовного дела в отношении полицейского, наехавшего на переходе на трех человек. Он проведет за решеткой более 10 лет.

В Кабардино-Балкарии вынесли приговор в отношении сотрудника полиции, сбившего насмерть трех человек. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

Следствие установило, что 2 июня нынешнего года обвиняемый, находясь за рулем легковой машины, наехал на пешеходном переходе на мужчину и двух детей. После этого он врезался в другой автомобиль.

От полученных травм пострадавшие скончались на месте.

По данному факту завели уголовное дело. В результате проведенной проверки мужчину уволили из органов внутренних дел. Нальчикский городской суд приговорил его к 13 годам лишения свободы, которые ему предстоит провести в колонии общего режима. В течение трех лет ему также нельзя управлять транспортными средствами.

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