Женщина-водитель сбила велосипедистку и уехала в Новой Жизни

ДТП с велосипедисткой произошло накануне вечером на Ставрополье. В Буденновском районе она была сбита женщиной-водителем на иномарке. Совершив наезд, автоледи покинула место аварии.

Жительница села Новая Жизнь оказалась под колесами автомобиля в Буденновском районе, о ЧП сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

ДТП случилось накануне вечером, примерно в 18.00. Водитель "Киа" ехала по улице Шоссейной. В какой-то момент она не смогла соблюсти безопасный боковой интервал и сбила женщину-велосипедиста, двигавшуюся по краю дороги в том же направлении, что и машина.

"С множественными травмами велосипедист, 50-летняя местная жительница, самостоятельно обратилась в больницу г. Буденновска, ей назначено амбулаторное лечение"

– ГАИ

В дорожной полиции отметили, что автоледи не остановилась после того, как сбила велосипедистку, а уехала, покинув место аварии. Однако ее личность установили – это была также местная жительница, женщина 35 лет. Установлена, что в момент аварии она была в трезвом состоянии.

Идет проверка, по ее итогам выяснится, какова степень ответственности участников ДТП.