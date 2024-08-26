Врач, медсестра и пациент ранены в ДТП со скорой в Армении

Автоавария с участием кареты скорой помощи случилась на севере Армении. В нее врезалась машина под управлением молодого водителя. В результате пострадали пять человек.

Скорая помощь и машина "Мерседес" столкнулись в Гюмри, об аварии сообщают армянские СМИ.

Дорожный инцидент произошел примерно в 14:30 по местному времени (13:30 мск). Участниками аварии стали два автомобиля: машина Mercedes, которой управлял 20-летний молодой человек, и машина "скорой", за рулем которой был 59-летний водитель.

В общей сложности в результате столкновения пострадали пять человек. Четверо из них ехали в скорой: это водитель, 45-летняя медсестр, врач 63 лет и пациентка, пожилая женщина 66 лет. Ранен был водитель Mercedes. Все они были госпитализированы.