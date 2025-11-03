Самый высокогорный мост Казахстана запустят в 2026 году

В Казахстане завершается строительство самого высокогорного моста в стране. Открыть его рассчитывают в следующем году.

Завершить строительство самого высокогорного моста в Казахстане планируют в 2026 году, ранее ожидалось, что мост запустят уже в 2025 году.

Мост длиной 175 м строится в Восточном Казахстане, он пройдет через ущелье Пихтовка в районе Алтай и войдет в обход Осиновского перевала. На данный момент дорога с обоих концов моста готова, остается соединить их недостющим участком - мостом над пропастью.

Высота опор уникального моста превышает 40 м, когда работы завершатся, водители смогут использовать новый безопасный маршрут вместо горного серпантина, к тому же дорога будет короче на 4 км, отметил директор ВКО филиала нацкомпании "Казавтожол" Нурбек Темирханов.

"Это не просто мост, это ключевой элемент дороги, который обеспечит стабильное движение круглый год. Люди десятилетиями ездят по перевалу с опасными серпантинами, где зимой машины скользят, образуются заносы и обвалы. Новый участок решит эту проблему"

– Нурбек Темирханов.

Обход Осиновского перевала – один из долгостроев Казахстана, строительство началось в 2017 году, передает "Казинформ".