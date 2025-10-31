Аэропорт Алматы станет крупным международным хабом

После масштабной модернизации международный аэропорт Алматы сможет обслуживать почти в пять раз больше пассажиров – уже сегодня воздушная гавань мегаполиса обеспечивает около 70% объема авиаперевозок в Казахстане.

Власти Казахстана планируют провести грандиозную модернизацию крупнейшей международной авиагавани страны – аэропорта Алматы, сообщили в пресс-службе воздушных ворот мегаполиса.

Планируется, что после реконструкции у него появятся три взлетные полосы, кольцевая автодорога, грузовой перрон, складские мощности, способные принимать до 500 тыс т в год, рассказали руководители воздушной гавани, передает Sputnik Казахстан.

После завершения модернизации, к 2050 году, аэропорт сможет обслуживать 55 млн пассажиров в год, что сделает его крупнейшим авиахабом региона.

Сегодня воздушная гавань бывшей столицы обслуживает более 12 млн пассажиров в год и обеспечивает порядка 70% объема всех авиаперевозок в стране, добавили в пресс-службе.