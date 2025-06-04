Самолеты между Астаной и Омском будут летать чаще

В летний период казахстанская авиакомпания Qazaq Air увеличит число авиарейсов между Астаной и Омском, это связано с повышенным спросом на такие авиаперевозки в сезон летних отпусков.

Авиакомпания VietJetQazaqstan, одно из подразделений казахстанской Qazaq Air, с 8 июля по 31 августа назначит по маршруту Астана – Омск (Россия) три дополнительных авиарейса в неделю, говорится в сообщении авиаперевозчика в его официальном Telegram-канале.

"Дополнительные рейсы были запланированы с учетом сезонного роста пассажиропотока в летний период, включая время отпусков, школьных каникул и деловых поездок"

- VietJetQazaqstan

Билеты уже доступны для бронирования на официальном сайте компании, их стоимость стартует от 31 тыс тенге ($62), говорится в сообщении.