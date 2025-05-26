Казахстан вводит прямые авиарейсы в Бахрейн

Рост числа казахстанских туристов, желающих отдохнуть в Бахрейне на островах Персидского залива, послужил казахстанским авиаторам стимулом для введения прямых авиарейсов в столицу страны.

Авиарейсы между Казахстаном и островным Бахрейном в Персидском заливе с сегодняшнего дня станут регулярными и будут выполняться казахстанской авиакомпанией FlyArystan, сообщили в министерстве транспорта страны.

"С 5 июня авиакомпания FlyArystan начнет выполнять сезонные рейсы по маршруту Алматы – Манама. Рейсы будут выполняться с частотой 1 раз в неделю"

- Минтранс Казахстана

Такие авиарейсы обычно являются сезонными, а потому пока их частота будет составлять лишь один раз в неделю, связаны они с наплывом казахстанских туристов, желающих с наступлением летнего сезона отпусков отдохнуть в экзотической стране, передает Sputnik Казахстан.

До сегодняшнего дня казахстанским туристам приходилось добираться в столицу Бахрейна с пересадками, что существенно сказывалось на стоимости перевозки. Открытие нового авиасообщения не только снизит стоимость авиабилета, но и послужит дальнейшему развитию туристического, культурного и торгово-экономического сотрудничества между странами, считают в ведомстве.